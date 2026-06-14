農林水産省の公式X（@MAFF_JAPAN）が12日、ジメジメとした雨が続くこの季節に気を付けたい、弁当作りでの食中毒予防について解説した。【画像】「お弁当作り」での食中毒予防の5つのポイントを紹介投稿では、「ジメジメする季節、特に気を付けたい #食中毒 この時期は、#お弁当 が傷まないか心配な方も多いのではないでしょうか。作り方や保管方法に注意し、お弁当づくりでの食中毒を予防しましょう！食中毒予防の3原則は『つ