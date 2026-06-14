町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の最終回が13日に放送され、蒼空（山岸想）がタツキ（町田）に向けて語った言葉に対して、ネット上には「タイトル回収…めっちゃ良いじゃん…」「こういうことだったのー！」「良すぎて泣いた」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】子どもたちと笑顔のタツキ（