芸能人夫婦が結婚３０周年を迎えたことを報告し、思い出ショットを披露した。「本日入籍記念日」と題してインスタグラムを投稿したのはタレントの江口ともみ。「今年は３０周年のパール婚式になります」と明かした。「今夜は５年ごとに結婚記念日をお祝いしてくれる友人がディナーをご馳走（ちそう）してくれて、可愛い花束と幸せの象徴であるてんとう虫さんのケーキも用意してくれました。みぃありがとねー」と友人からの祝