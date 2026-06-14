◆ファーム・リーグ巨人５―７ハヤテ（１３日・ジャイアンツタウン）巨人・増田陸内野手（２５）が復調への足がかりをつかんだ。１３日のファーム・リーグ、ハヤテ戦（Ｇタウン）に「１番・二塁」で先発し５回２死二、三塁から三塁への適時内野安打、８回にも左前打で２安打１打点。敗戦の中で気を吐き「まだ全然駄目ですけど、必死にやりながら試行錯誤していきたい」と出場３戦ぶりにＨランプをともした。８年目の今季は出