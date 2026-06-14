◆第１０８回全国高校野球沖縄大会▽１回戦ＫＢＣ未来沖縄４−１宮古総合実・宮古工（１３日・沖縄セルラースタジアム那覇）第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の出場４９校を決める地方大会が１３日、全国のトップを切って沖縄で開幕した。開幕戦では創部１２年目のＫＢＣ未来沖縄が、連合チームの宮古総合実・宮古工に勝利して今夏の全国一番星。春夏甲子園通算７度の優勝を誇るＰＬ学園（大阪）と“