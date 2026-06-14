バレーボールネーションズリーグバレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が13日に中国で行われ、世界ランク6位の日本は同31位・中国に3-1（25-23、25-22、20-25、25-21）で勝利し、開幕3連勝を飾った。敗れた中国の地元メディアは「実力差は明白」と伝え、大会3連敗となった母国代表の不甲斐なさを嘆いている。第1、2セットを連取された中国は、地元ファンの声援を背に意地を見せ、第3セット序盤に7連続