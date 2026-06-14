◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４Ｘ―３中日（１３日・エスコンフィールド）日本ハムは１３日、中日戦（エスコン）にサヨナラ勝ちし、１０年ぶりの９連勝を飾った。貯金も最多の「７」とし、敗れたオリックスをかわしてリーグ３位に浮上。交流戦首位との０・５差もキープした。「６番・捕手」でスタメン出場した田宮裕涼捕手（２６）は、８回にリクエストで判定が覆る右越え３号ソロ。自らを祝福するバースデー弾