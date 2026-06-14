敵地ホワイトソックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦に「1番・DH」で先発。初回に14号先頭打者ホームランを放った。直後には敵軍ベンチの様子がカメラに抜かれ、右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（IL）入りしている村上宗隆内野手の表情にファンの視線が集まった。初回先頭の第1打席。相手右腕バークが投じた2球目、高めを豪快に引っ張った打球は、どよめきの中あっ