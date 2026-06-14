１３日の東京６Ｒ・２歳新馬戦（芝１４００メートル）でフライトライン産駒デミアン（牡、美浦・斎藤誠厩舎）が、メンバー最速３３秒６の末脚で快勝。同産駒の世界初勝利を挙げた。父は２２年ＢＣクラシックなど６戦６勝で引退。キャリア合計７１馬身差をつけた“米国ダート最強馬”だ。コンビを組んだレーンも「ポテンシャルがある馬」と称賛したように、今後へ期待が膨らむ１勝となった。米国ダート界で世界最強と評されたフ