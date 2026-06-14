◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組カタール１―１スイス（１３日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）２大会連続２度目出場のカタール（ＦＩＦＡ５６位）が後半アディショナルタイム（ＡＴ）４分に劇的な同点ヘッドを決め、６大会連続１３度目出場のスイス（同１９位）と１―１の引き分けに持ち込んだ。前回は開催国として初出場し、１次リーグ３戦全敗に終わっていたカタールがＷ杯で初めての勝ち点を手にした。試合