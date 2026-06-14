本格的な夏を前に愛知県常滑市の海岸で13日夜、花火大会があり、およそ8000人が美しい花火を楽しみました。午後7時半、夕暮れの空に打ち上げられた花火。中部国際空港を望む「常滑りんくうビーチ」では毎年この時期に花火大会が開かれています。4回目となる今年はおよそ8000人が集まり、およそ40分間、光と音の競演を楽しみました。クライマックスには先月、活動を終えたアイドルグループ「嵐」の曲に合わせて