ダラス・スタジアムで会見が行われた日本代表・森保一監督が現地時間6月13日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ初戦・オランダ戦の前日会見を行った。MF遠藤航に代わって、新キャプテンにDF板倉滉を任命。さらに2大会連続で追加招集したFW町野修斗（ボルシアMG）について言及した。11日に遠藤の離脱が決定。同日の朝に板倉が後任の新キャプテンを務めることが決まっ