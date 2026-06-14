＜第172話です。173話はこちら＞【つづきを読む】竜馬、はじめて「天下」を見る。将軍・徳川家茂との邂逅で竜馬が受け取った言葉は坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」。「週刊文春」で好評連載中の本作ですが、「文春オンライン」でも連載中です。試し読みは（1話目はこちら）です。1巻〜16巻が発売中。コミックス第16巻大好評発売中です！今回が172話になります。173話も続け