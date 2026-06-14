〈長州藩の金をあてにして遊郭で遊ぼうとする陸奥陽之助！ そんな彼を黙らせた竜馬の信念とは〉から続く ＜第173話です。172話はこちら＞【あわせて読む】“竜馬”の伝説はフィクションかノンフィクションか？司馬遼太郎の名作に鈴ノ木ユウが挑む！【連載1話目】坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」は隔週で更新予定です（1話目はこちら）。1巻〜16巻が発売中。コミックス第16巻大好