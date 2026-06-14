2025年6月14日、「僕の前立腺がんレポート」を連載中に亡くなった長田昭二さん。「一人の人間ががんになって、命を落としていく過程を知ってほしい」と語っていた長田さんの遺志を受け、文藝春秋編集部ではご親族の了承を得て、闘病生活にかかわった方々のインタビューを連載番外編としてお届けします。【画像】2025年7月19日に行われた「長田昭二さんを送る会」で流された長田さんのビデオメッセージ今回は、長田さんの元担当