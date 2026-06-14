◇インターリーグドジャース―Wソックス（2026年6月13日シカゴ）ドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板し、5回までパーフェクト投球をみせている。今季、イニング別失点で最多の8失点している初回を3者凡退で立ち上がると、2回には2三振を奪うなどつけ入る隙を与えない。最速は98.3マイル（約158.1キロ）をマーク。5回まで打者15人に対し、外野に飛んだのはわず