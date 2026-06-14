アジアサッカー連盟（AFC）の女子チャンピオンズリーグ決勝が5月23日、ソウル近郊の水原で行われた。北朝鮮のネゴヒャン（我が故郷）女子蹴球団が日テレ・東京ヴェルディベレーザを1―0で下し、見事優勝を果たした。【画像】金正恩が共に官邸の特別部屋でW杯を観戦することになるだろう「ナゾの美少女」を写真で見るネゴヒャンは準決勝でも韓国を撃破し、その圧倒的な強さを十二分に見せつけた。北朝鮮女子サッカーは過去4回ワ