31年ぶりの開催となる大相撲のパリ公演が13日、アコー・アリーナで開幕した。幕内力士によるトーナメント戦が行われ、決勝は大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）が大関・霧島（30＝音羽山部屋）を寄り切りで下し優勝した。夏場所優勝の若隆景（31＝荒汐部屋）、横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）はともに3回戦、横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）は準決勝で敗退した。14日もトーナメントが行われる。▽トーナメント2回戦豊昇龍突き