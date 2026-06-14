国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、今年デビュー50周年を迎えたシンガー・ソングライター・山下達郎にTimeless Echoが贈られた。【貴重写真】山下達郎夫妻×桑田佳祐夫妻が4人でレコーディング同賞は日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し、活躍しているアーティストをたたえるもので、昨年は矢沢永吉が選出されていた。セレモニーでは