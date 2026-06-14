天皇皇后両陛下は国賓としてオランダを訪問するため、日本時間14日の未明、アムステルダムに到着されました。13日昼前、政府専用機で羽田空港を出発した両陛下は、約15時間のフライトを経て、日本時間14日午前2時ごろ、オランダの首都アムステルダムの空港に到着されました。儀仗（ぎじょう）隊が並ぶ中、両陛下は出迎えた王室関係者などと笑顔で握手を交わし、車で空港から宿泊先に向かわれました。両陛下のオランダ訪問は国王の