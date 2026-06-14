UCC上島珈琲は6月1日、3月16日に発売開始したペットボトルコーヒー「UCC TOTONOU by BLACK無糖」が好調に推移していることを明らかにした。特にEC販路での販売が好調で、過去3年間のペットボトル飲料新商品における初動売上No.1を記録した。購入者からは「スッキリと飲みやすく、ちゃんとコーヒーのコクがある」「機能性だから飲みにくいといったことはなく、冷えた状態、常温でもおいしい」などの声が寄せられているという