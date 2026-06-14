いま、「言語化力」は必須スキルとして語られます。だから多くの人が、言語化の「型」や「ノウハウ」を学ぼうとする。でも、うまく言語化できるようになればなるほど、「自分のほんとうの気持ち」から遠ざかっていく気がしませんか。しますよね。するんです。書籍『ほんとうのことを書く練習』で語られている「それっぽい言語化」と「ほんとうの言語化」の決定的な違いから、その理由を紹介します。（構成・写真／ダイヤモンド社書