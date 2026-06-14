FIFAワールドカップ2026・グループB第1節が13日に行われ、カタール代表とスイス代表が対戦した。2大会連続2度目の出場となるカタールと、6大会連続13度目の出場となるスイスによるグループリーグ初戦。フレン・ロペテギ監督の率いるアジアの強豪はアッシム・マディボ、アクラム・アフィフら主力をスタメンで起用。対するスイスはグラニト・ジャカやマヌエル・アカンジ、ブリール・エンボロら同じく主力を起用した。スイスが