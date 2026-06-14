北中米ワールドカップで現地６月13日、グループステージＢ組の第１節でカタール代表対スイス代表の一戦が、サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行なわれた。立ち上がりから主導権を握るスイスが、17分に先制する。フロイラーが相手GKアブナダに倒されてPKを獲得。これをエムボロが仕留めた。カタールは押し込まれる時間が続き、思うように攻撃を繰り出せない。マイボールにしても、スイスの素早いトランジションの前