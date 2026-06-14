「あとでやろう」と思って中断した仕事ほど、なぜか頭の片隅に残り続ける。実はその気がかりは、集中力だけでなく、睡眠や休息の質にも影響することがある。1万人以上の患者を診てきた医師が、医学的根拠に基づいて執筆した『体力がすべて』から、一部を抜粋・編集し、「やりかけの仕事」と上手く向き合うヒントを解説する。仕事のことが頭をよぎって、気になってしまう未完了の作業を抱えたまま次に移ると、その後の作業中にも