W杯の初戦で日本代表と対戦するオランダ国内では、日本人レジェンドの存在がクローズアップされた(C)Getty Images現地時間6月11日に開幕した北中米ワールドカップ（W杯）。史上初の3か国共催で、過去最多48か国が参戦する一大イベントにあって「世界一」を目標に掲げる日本代表は、同月14日のグループリーグ初戦で、いきなり“強大な敵”であるオランダ代表と対峙する。【動画】稀代の天才スナイデルが惚れ込んだ小野伸二のプ