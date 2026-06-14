All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、愛知県在住45歳の投稿者の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：みかさ年齢・性別：45歳・性別回答なし同居家族構成：本人、配偶者（47歳）居住地：愛知県住居形態：持ち家（戸建て）世帯年収：900万円現預金：1000万円配偶者の年収600万円・本人300万円「貯蓄は毎月5万円」夫婦の働き方は「フルタイ