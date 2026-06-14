沖縄旅行の途中、たまたま入った居酒屋の店員から受けた、思いもよらぬ心遣い。【衝撃の展開】バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉神奈川県在住の50代男性（投稿時）・けんけんさんの忘れられない旅の思い出。＜けんけんさんからのおたより＞もう10年くらい前の話ですが、沖縄に行った時のエピソードです。毎年長期の休みを取って沖縄の離島にスクーバダイ