◇インターリーグドジャース―Wソックス（2026年6月13日シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で2試合ぶりに「1番・DH」で先発復帰。初回に出場3試合連発となる右越え14号先頭打者本塁打を放つと、2回、4回の打席では四球を選んだ。初回の第1打席。ホワイトソックス先発バークの1ボールからの2球目、高めの94.2マイル（約151.6キロ）直球を右翼席へ叩き込んだ。打