【ダラス（米テキサス州＝細田一歩）】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の初戦を１４日（日本時間１５日）に控える日本代表に、追加招集の町野（ボルシアＭＧ）が合流した。１３日に米ダラスの施設で行われた前日練習を緊張感漂う表情でこなし「自分ができることは全てやりたい」と意気込みを語った。町野は主将の遠藤（リバプール）の負傷離脱に伴う緊急招集で１２日にメンバー入りが発表された。その日の午前１０時頃に電話