カタール―スイス試合終了間際、同点ゴールを決め喜ぶカタールのフーヒ（16）＝サンフランシスコ（ロイター＝共同）【サンフランシスコ共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第3日は13日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場などで行われ、スイスはカタールと1―1で引き分けた。後半追加タイムにカタールが追い付いた。史上最多5度優勝のブラジルは前回4強のモロッコと対戦。スコットランドはハイチと、オ