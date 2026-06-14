◇W杯1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）には試合会場のダラススタジアムで前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席。FW町野修斗を追加招集した理由を説明した。森保監督は、負傷でチームを離れたMF遠藤航に代わる追加招集選手として、町野を招へい。遠藤と同じボ