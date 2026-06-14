「楽天０−２広島」（１３日、楽天モバイル最強パーク）広島は先発・森下暢仁が、自身２年ぶりの完封勝利でチームの連敗を４で止めた。初回に坂倉将吾の右前適時打で先制。五回は２死から坂倉、エレフリス・モンテロの連続二塁打で追加点を挙げた。交流戦ビジター８試合目で初勝利。交流戦最下位も脱出した新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−森下が完封。「ホントにナイスピッチングだったと思います