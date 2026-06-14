G7サミット（主要7カ国首脳会議）への出席など、初のヨーロッパ歴訪に出発した高市総理大臣は、最初の訪問先であるイギリスに到着しました。高市総理は、日本時間の14日午前4時前、イギリス・ロンドンに到着しました。午後には、スターマー首相との会談が予定されています。高市総理は、出発に先立って「最新の状況に基づいて、例えば中東情勢、ウクライナ情勢、また、東アジア情勢などについて意見交換をすると」と述べた上で、AI