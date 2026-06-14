故障班で調整を続ける巨人・山崎伊織投手（２７）が１３日、対打者への投球を再開した。Ｇ球場で石塚らを相手に打撃投手を務め、スライダー、カットボール、シュート、フォークをまじえて４１球。直球は最速１４６キロ、平均１４４キロを計測し、目標とする実戦復帰に向けて一歩前進した。気温２５度の晴天。フリー打撃でマウンドに上がり、不安なく腕を振った。５月上旬に痛めた右肩の状態を入念に確かめ、球種を宣言しながら