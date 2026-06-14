お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘が、長年会いたかった人物とのお酒の席を実現させて話題を呼んでいる。１４日までに自身のインスタグラムを更新した尾形は、「やっと会えた！！丸山ゴンザレスさん！！」と、興奮冷めやらぬ様子で裏社会ジャーナリスト・丸山ゴンザレスの肩を抱きかかえたツーショットを公開。「実は、高校の同級生サンキューーーーー！！同じ校舎！！酒がすすんだ！！」と驚きのつながりもつづった。この