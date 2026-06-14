突然ですが、「PKO」が何の略か知っていますか？忘れた人は確認してみて！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「国連平和維持活動」でした！PKOとは、「国連平和維持活動」の略称です。国連安全保障理事会の決議に基づき、紛争地域や戦後の不安定な地域に国連加盟国の軍人・警察官・文民を派遣し、停戦監視や治安維持、選挙支援、インフラ復旧支援などを行う活動のことを指します。PKOの最大の特徴は、「当事者の同意」「