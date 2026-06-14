ラグビーリーグワン1部で今季初優勝を飾った神戸が13日、神戸市東灘区の「KOBELCOスポーツパーク人工芝グラウンド」でファン感謝イベント「スティールメイツ感謝祭2025―26」を開催した。3季指揮を執り、悲願の日本一へ導いたデイブ・レニーHC（62）や、共同主将を務めたSO李承信（25）ら現役選手の多くが「スティールメイツ」と呼ばれるファンとふれ合った。メインステージでは26年度に加入した新人選手による「灘浜ボーイ