◇W杯北中米大会1次リーグB組スイス 1―1 カタール（2026年6月13日サンフランシスコ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組のスイス―カタールがサンフランシスコ・ベイエリア競技場（リーバイス・スタジアム）で行われ、B組1位の“本命”とみられているスイスは1―1（前半1―0）で引き分けた。スイスは立ち上がりからボールを支配して圧倒。前半17分、MFフロイラーが相手GKに倒されて得たPKを、エースのFWエンボロが