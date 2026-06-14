プロ野球セ・パ交流戦は13日、6試合が行われました。巨人は西武に大接戦で勝利しました。1−1と同点の2回リチャード選手が今季1号のソロホームランで勝ち越します。先発のウィットリー投手は6回1失点の好投。3人の中継ぎ陣は無失点リレーでつなぎ巨人が連敗を2で止め首位をキープしました。阪神はオリックスに競り勝ちました。初回に佐藤輝明選手のタイムリーで阪神が先制すると、2点リードで迎えた6回には満塁で熊谷敬宥選手が2点