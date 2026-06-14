◇第110回日本陸上競技選手権大会(12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム)日本陸上競技選手権大会は13日、2日目が行われ、男子100メートル決勝で、多田修平選手が優勝。9月に行われるアジア大会の代表に内定しました。4レーンに多田選手、5レーンに桐生祥秀選手が入った決勝は、序盤多田選手がトップを争い、桐生選手は少し遅れます。レース中盤過ぎから多田選手が抜け出すと10秒17のトップでフィニッシュ。2位には筑波大学の西岡