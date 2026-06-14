アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた「覚書」をめぐり、14日に署名される予定だと明らかにしました。トランプ大統領は13日、SNSでイランとの覚書について「合意は14日に署名される予定だ」とした上で「署名次第、ホルムズ海峡がすべての船舶に開放される」と投稿しました。また、トランプ氏は「イランへの支払いは一切ない」と凍結資産の解除を否定するとともに、イランが保有する濃縮ウランは希釈して廃棄する