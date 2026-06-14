全日本大学野球連盟は13日、7月に台湾・台中で開催される「ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップ」に出場する侍ジャパン大学日本代表の選考合宿（20日から平塚）に、新たに参加する8選手を発表した。今春の大学選手権で8強入りに貢献した大商大の中山優月投手（3年＝智弁学園）らが新たに加わった。二刀流の中山の活躍に期待は膨らむ。今春の大学選手権1回戦・九産大戦は「1番・二塁」で先発し、2安打2得点。