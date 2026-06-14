FIFAワールドカップ北中米大会がついに開幕した。我らが日本代表は初出場の1998年のフランス大会以来8大会連続での本戦出場となった。AFCアジアカップでは2011年を最後に優勝こそしていないものの、今やアジアでは最強とも言える存在になっている。現在日本はFIFAランキングで18位、イランは21位、韓国は25位だ。1998年以前を知っているサッカーファンからすれば隔世の感があるが、ここでは1998年と2002年大会の日本代表を振り