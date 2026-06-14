6月7日、静岡県の陸上自衛隊東富士演習場で、国内最大規模となる実弾射撃を伴う「富士総合火力演習」（総火演）が行われた。＊＊＊【実際の写真】「日本初の弾道ミサイル」が発射姿勢に！初披露の瞬間日本初の弾道ミサイル「日本はいま、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している」演習に出席した小泉進次郎防衛大臣（45）は、危機感を強くにじませつつ訓示した。離島防衛を想定した総火演には、陸自隊員およそ30