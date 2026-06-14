◇▽20分1本渡辺未詩、辰巳リカ、●小夏れん（14分55秒片エビ固め）中島翔子、ハイパーミサヲ○、らく ※ハイパミ・リターンズ東京女子プロレスは13日、横浜ラジアントホールで「TJPWSPRINGTOUR2026〜NEXTDOOR〜inYOKOHAMA」を開催した。7・18後楽園ホールで白昼夢（渡辺未詩＆辰巳リカ）の持つプリンセスタッグ王座への挑戦が決定したものの、“断固拒否”の姿勢を貫く享楽共鳴（中島翔子＆ハイパーミサヲ）