ホワイトハウスを歩くトランプ大統領＝13日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は13日、自身の交流サイト（SNS）で、イランとの戦闘終結に向けた覚書について「明日署名の予定だ。署名され次第、ホルムズ海峡は全ての人に開放される」と投稿した。ただ、イラン外務省報道官は14日の署名を否定。交渉は大詰めを迎えて最終調整中とみられるが、海峡開放などを巡る見解の相違が解決したのかどうか不透明だ