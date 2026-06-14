テレビ朝日系『くりぃむナンタラ』（毎週月曜後11：45）のイベント「6.11新日本プロレスクイズ！間違えたら即ファン引退SP後楽園ホール大会」が11日、東京・後楽園ホールで行われた。当時の貴重映像とともに、回答者たちが「ファン引退」を回避するために奮闘した。【写真たくさん】棚橋本人で「猪木問答」プロレスファンの心をくすぐる演出が続々！イベント開始直前、実況を担当する野上慎平アナが「ワールドカップが開幕す