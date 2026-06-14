「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」よりまるやそらさん 【拡大画像へ】 講談社は、Webサイト「ヤンマガWeb」にてグラビア「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」、「週刊！ハロプロ写真館」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」を公開した。 「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」にはまるやそらさんが登場し、野球に挑戦する姿を披露。「週刊！ハロプロ写真館」は最終回として、アンジュルムの未