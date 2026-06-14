6月14日（日）、『日曜くりぃむ雑学』が放送される。父・上田晋也（くりぃむしちゅー）を筆頭とする“華麗なる雑学一家”が、まだ知られていない驚きの雑学を披露し、さまざまな雑学を心から楽しむ同番組。雑学が大好きな“上田一家”のお茶の間。頼れる父・上田晋也と優しい母・八木亜希子のもとに、自由奔放な長男・有田哲平（くりぃむしちゅー）、まじめな次男・えなりかずき、天才三男・ふくらP、エネルギッシュな長女・横澤夏